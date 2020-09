Mit Rückkehrern und neuem Grün: MTV Ilten nimmt die Meisterrunde ins Visier

Vor der Corona-Zwangspause war der MTV Ilten richtig gut unterwegs gewesen. Diesen Lauf will die Mannschaft von Florian Schierholz und Bastian Klaus in der neuen Saison fortsetzen. Mit den Rückkehrern Tobias Politze und Marius Steinke ist das Ziel in der Bezirksliga 5 einer der beiden ersten Plätze.