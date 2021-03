"Zusammenarbeit klappt perfekt": MTV Ilten verlängert mit Florian Schierholz und Bastian Klaus

Die aktuelle Spielzeit ist Corona-bedingt zwar schon lange unterbrochen, dennoch setzen die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Michael Schröder beim MTV auf Kontinuität bei der Trainerpersonalie: Schierholz und Klaus werden auch in der Saison 2021/22 - der dann siebten Spielzeit - zusammen die erste Mannschaft des Klubs vom Sportplatz an der Hugo-Remmert-Straße coachen. "Unsere Zusammenarbeit klappt perfekt. Wir ergänzen uns gut, haben fast die gleichen Ideen und einigen uns in Bezug auf das Training und das Coaching sehr schnell. Und außerdem haben wir ja schon früher selbst noch in Kreisliga-Bezirksliga-und Landesligamannschaft des MTV zusammen gespielt", erklärte Florian Schierholz.

Es ist wohl das einzige Trainerduo der Region, das auf Bezirksebene gleichberechtigt so lange das sportliche Sagen hat: Florian Schierholz und Bastian Klaus führen beim MTV Ilten, dem aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga 5, seit sechs Jahren gemeinsam Regie an der Seitenlinie.

Schierholz und Klaus führen Ilten zurück in die Bezirksliga

Während der inzwischen 37-jährige B-Lizenzcoach im Mittelfeld kickte, war Bastian Klaus in der Defensivabteilung am Ball. "Wir arbeiten harmonisch zusammen, sowohl im Trainerteam als auch mit den Vereinsverantwortlichen. Viel verkehrt gemacht haben können wir bisher ja auch nicht, es wurde mit der Mannschaft, die viel Potenzial hat, ein guter Grundstein für höhere Ziel gelegt", sagte der 34-jährige Inhaber der Trainer Jugend-Elite-Lizenz.

Zusammen übernahmen sie 2015 von Coach Carsten Linke das aus dem Bezirk abgestiegene MTV-Team. Nach der Vizemeisterschaft in der Kreisliga 1 - und dem Scheitern in der Relegation - schaffte das Trainertandem dann 2017 mit dem MTV-Team das Double (Kreispokal und Titel in der Staffel 1) und die Rückkehr in den Bezirk. Nach Rang drei in der Aufstiegssaison und den Plätzen acht (2018/19) und sechs (2019/20) gab es in der aktuellen Spielzeit die beste Platzierung: Ende Oktober 2020 erklomm die MTV-Mannschaft mit ihren beiden Übungsleitern nach einem 1:0-Derbysieg beim FC Lehrte die Tabellenspitze in der Bezirksliga - bevor die lange Zwangspause eingeleitet wurde.

3000 Kilometer bei individuellen Laufeinheiten

Untätig sind das Trainerteam und die MTV-Mannschaft dennoch nicht gewesen. Da die Sportplätze in der Region gesperrt sind, standen Waldläufe oder Jogging in der Feldmark auf dem Programm. Klaus, der inzwischen ,,als Ur-Sehnder" in Ilten beheimatet ist, und einst bei SuS das Fußball-Abc erlernte, lief selbst etliche Kilometer. "Ich fühle mich jetzt so fit wie nie zuvor", unterstrich der Trainer.

Insgesamt hatte die Mannschaft bei den individuellen Laufeinheiten 3000 Kilometer absolviert. Neben Online-Training gab es für das MTV-Team per Video auch taktische Anweisungen, so Klaus. Zudem half MTV-Stürmer Marius Steinke bei den Trainingsplänen mit und arbeitete einen Fitness-Kurs mit Schnellkraft-Übungen aus. "Ich hoffe aber, dass wir nach Ostern wieder auf den Platz können, um dann auch im taktischen und spielerischen Bereich zu trainieren", sagte Klaus.