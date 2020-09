Chancenwucher fast bestraft: Tjelle Nolte rettet Iltens Heimsieg gegen Dollbergen

Als Torben Liftin unmittelbar vor dem Schlusspfiff nach einem Fehler von Iltens Keeper Tobias Redmann den Ball vor die Füße bekam, war der Ausgleich für den TSV Dollbergen plötzlich doch noch möglich. Doch Tjelle Nolte rettete dem MTV mit einer mit einer spektakulären Rettungsaktion auf der Linie den 2:1-Sieg. „Wir haben die große Chance aus drei Metern leider nicht genutzt, aber der Ausgleich hätte den Spielverlauf auch völlig auf den Kopf gestellt“, gab Lars Bischoff, Trainer von Schlusslicht Dollbergen, zu.

Der TSV kann sich jedoch trösten: Wenn es zum Ende der Vorrunde nicht für die beiden ersten Plätze reichen sollte, geht es in der Abstiegsrunde aufgrund des neuen Modus ohnehin bei null wieder los. Dagegen kann sich der MTV Ilten nach dem dritten Sieg in Serie in der Bezirksliga 5 Hoffnungen auf die Meisterrunde machen