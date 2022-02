MTV Vorsfelde: 33:28-Sieg bei Plesse-Hardenberg, Duo verlängert

Nach zwei Niederlagen nun wieder in der Spur: Der Handball-Oberligist MTV Vorsfelde hat am Samstagabend mit 33:28 bei der HSG Plesse-Hardenberg gewonnen. „Trotz unseres dezimierten Kaders konnten wir die zwei Punkte mit nach Hause nehmen“, freute sich MTV-Coach Daniel Heimann. Mit Michel Sperling (Corona) und Jannis Frädermann (Kontakt zu einer positiv getesteten Person) kamen kurz vor dem Spiel noch zwei weitere Ausfälle dazu - außerdem wurde Jannis Thiele, der noch angeschlagen ist, geschont.

Anzeige

Vorsfelde zeigte einen guten Start, führte bis zur zwölften Minute, dann konnte Plesse allerdings ausgleichen und ging sogar selbst in Front. Nach der Pause gab der MTV das Spiel aber nicht mehr aus der Hand. „Wir sind zurück in der Erfolgsspur und sind dabei, uns so langsam wieder zu finden“, sagt Heimann. „In der zweiten Halbzeit stand unsere Abwehr mit Thorben Günther sehr gut. Er hat sich mit Kreisläufer Paul Mbanefo im Angriff und der Abwehr abgewechselt, das hat sehr gut funktioniert.“