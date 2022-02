MTV Vorsfelde: Frerichs kommt aus Fallersleben, Günther bleibt

Thorben Günther bleibt, Marco Frerichs kommt! Handball-Oberligist MTV Vorsfelde hat reagiert. Nach den Verletzungen von Jakob Nowak (Knorpelschaden) und Janis Thiele (Muskelfaserriss im Oberschenkel) sowie dem Abgang von Lars Hoffmann (zum HSV Hannover) unterbricht Günther seine Handballpause bis zum Saisonende. Mit Marco Frerichs, der Bruder von Vorsfeldes Sportlichem Leiter André Frerichs, kommt bis zum Saisonende ein Eigengewächs zurück. Er spielte zuletzt für den Ligakonkurrenten VfB Fallersleben.

Seit 2011 war Marco Frerichs für den VfB am Start und kehrt nun in seine Heimat zurück. Er bekam zuletzt in Fallersleben auf wenig Einsatzzeiten. „Und die wird er hier mit Sicherheit erhalten. Er freut sich auch schon sehr darauf“, so André Frerichs über die Verpflichtung. „Er soll Kai Asselmann in den nächsten Wochen auf der Linksaußenposition den Rücken stärken.“