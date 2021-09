MTV Vorsfelde startet in die Handball-Oberliga: "Wir sind auf allen Positionen gefährlich"

Auf diesen Samstag hat der MTV Vorsfelde 329 Tage gewartet. Fast ein Jahr ist es her, dass die heimischen Handballer in der Oberliga auf dem Platz standen. In zwei Tagen geht’s dann für Vorsfelde ab 19 Uhr beim VfL Hameln los.

Die Vorbereitung

Für Vorsfelde hat sie im Prinzip schon nach dem letzten Spiel im Oktober 2020 begonnen. „Es wusste ja keiner so richtig, wo die Reise hingeht“, erinnert sich Heimann. Seine Spieler hielten sich bis Mai mit diversen Challenges und Aufgabenstellungen so gut fit, dass im Juni der Fokus direkt auf den Ball gerichtet werden konnte. „Nach neun, zehn Monaten ohne Ball kann man schon sagen, dass darauf alle heiß wie Frittenfett waren“, so der MTV-Coach schmunzelnd. Vorsfelde testete früh gegen hochklassige Gegner, gewann dabei wichtige Erkenntnisse, was notwendig ist, um das Zusammenspiel zu fördern. Heimann: „Die vergangene Saison hat ja nur drei Spiele gedauert. Nimmt man unsere Zugänge von damals und heute, ist es ja im Prinzip eine neue Mannschaft. Doch das Team hat sich eingespielt.“ Highlight war der Turniersieg in Delmenhorst. Der MTV hat seine Spielanlage neu definiert, stellt sein Angriffsspiel variabler und breiter auf. „Wir sind auf allen Positionen gefährlich, die Tore sind schön verteilt. Und in der Abwehr können wir in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Systeme spielen. Wir sind da auf einem richtig guten Weg“, so der Coach.

Transfers und Kader

Auch wirtschaftlich war und ist die Corona-Zeit keine einfache. „Ich bin froh, dass der Verein, André Frerichs als Manager, die Spartenleitung und der Vorstand das Wirtschaftliche auffangen und wir auf der einen oder anderen Position noch mal Spieler verpflichten konnten“, so Heimann. Auch auf den späten Abgang von Bert Hartfiel reagierte Vorsfelde. Die Neuen machen allesamt einen guten Eindruck, seien eine Bereicherung. Rückraumspieler Michel Sperling ist dabei „eingeschlagen wie eine Bombe“, lobt Heimann. „Abseits des Feldes und vor allem auf dem Feld ist er sich für keine Aufgabe zu schade, hat eine hohe Auffassungsgabe und ein aggressives und cleveres Abwehrspiel."

Der Start

„Hameln, Lehrte, Söhre - ich würde behaupten, das sind gleich drei Schwergewichte“, so Heimann. Der Wunsch, mit einem Heimspiel zu starten, wurde nicht erfüllt. Einen anderen kann sich der MTV noch erfüllen: „Dass wir einen glücklichen Start erwischen und gut reinkommen in die Saison“, sagt Vorsfeldes Trainer, dessen „Währung“ dafür die Konstanz ist. „Die müssen wir von Minute eins an in allen Spielen abrufen.“

Das Ziel

Heimann spricht von einem Übergangsjahr. „Das heißt, wir wollen erst einmal sehen, wo wir stehen.“ Der Coach möchte den Druck von der Mannschaft und dem Umfeld nehmen: „Zu erwarten, dass wir jetzt jeden mit zehn Toren weghauen und die Nummer 1 sind, steht uns nicht, ist vermessen.“ Der Kader habe nun zweimal in Folge einen großen Umbruch erlebt, der Altersdurchschnitt wurde gesenkt. „Ob man da von Ziel sprechen kann, kann ich gar nicht sagen. Es ist eher der Wunsch, dass wir uns mit dem Kader im oberen Drittel wiederfinden - das kann von Platz eins bis sechs alles bedeuten.“ Heimann weiter: „Wir sind gut vorbereitet, haben eine gute Harmonie und sind in der Lage, jeden zu schlagen, wenn wir das abrufen. Mit der Intention gehen wir rein.“

Die Zuschauer

„Da haben wir richtig Bock drauf, dass die Halle, sofern es Corona-bedingt möglich ist, voll ist“, sagt Heimann. Er ist froh, dass die Halle im Eichholz ausreichend Platz bietet. „Deswegen können wir sicherlich auch ein paar mehr Zuschauer auffangen. Ich glaube, da ist das Orga-Team eifrig dabei, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Wir haben da eine Menge investiert, um den Ablauf zu beschleunigen.“ Zunächst gelte bei Heimspielen die 3G-Regel.