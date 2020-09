MTVer Hashagen mahnt: "Dürfen uns nach diesem Auftakt nicht auf die Schulter klopfen"

Anzeige

Lange nicht gesehen: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn müssen am Samstag (16 Uhr) zu Vorjahres-Schlusslicht BW Tündern - das bislang letzte Duell ist elf Monate her. Am 20. Oktober 2019 hatte der MTV mit 3:2 in der Flutmulde gewonnen, braucht nach der Auftakt-Pleite gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen (0:3) am Sonntag nun Punkte. "So wie gegen Ramlingen-Ehlershausen können wir nicht noch mal auftreten", sagt Mathes Hashagen. "Dann verlieren wir wieder, egal, gegen wen. Gerade nach diesem Auftakt-Spiel, da dürfen wir uns nicht gerade auf die Schulter klopfen", so der Außenverteidiger. Speziell "die zweite Halbzeit ging gar nicht."

Darum gilt auch bei Tündern, das am Sonntag den MTV Wolfenbüttel mit 1:0 bezwang: "Unterschätzen darfst du keinen. Jedes Spiel kann das Zünglein an der Waage sein", so Hashagen. Im einzigen Duell mit Tündern in der Saison 2019/20 hatte der 27-Jährige das 1:0 erzielt, eine Ecke von Jovan Hoffart verwertet. "Das war ein Abstauber", erinnert sich der Abwehr-Mann.