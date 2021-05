Müdes Remis im Abstiegskampf: Hertha BSC und Arminia Bielefeld treten auf der Stelle

Hertha BSC und Arminia Bielefeld haben es im direkten Duell verpasst, Big Points für den Klassenerhalt einzufahren. Das müde 0:0 im Berliner Olympiastadion am Sonntagabend hilft keinem Team so wirklich weiter. Beide Mannschaften bleiben damit punktgleich. Während die Arminia aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Relegationsplatz 16 verharrt, überholen die Berliner die ebenfalls punktgleichen Bremer. Nach der Niederlage des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg am frühen Nachmittag hat das Trio aber nach dem Spieltag nun zwei Zähler Vorsprung auf die Kölner, die den direkten Abstiegsplatz 17 belegen. Hertha hat im Vergleich zur Konkurrenz wegen der Corona-Quarantäne noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Hertha-Trainer Pal Dardai setzte seine Extrem-Rotation fort. Der Coach wechselte seine Startformation gegen die Arminia diesmal im Vergleich zum 3:0 gegen den SC Freiburg auf acht Positionen. Für den Sieg gegen die Breisgauer hatte er die Hertha-Elf sogar auf neun Positionen im Vergleich zum vorangegangenen Remis in Mainz verändert. Dardai kündigte an, daran auch im Nachholspiel beim FC Schalke 04 am Mittwoch sowie in den regulären Liga-Partien gegen den 1. FC Köln (15. Mai) und die TSG 1899 Hoffenheim (22. Mai) festhalten zu wollen. "So gehen wir jetzt durch die Saison mit dieser Rotation", sagte der Ungar. Nur Torwart Alexander Schwolow, Mittelfeld-Abräumer Santiago Ascacibar und Angreifer Krzysztof Piatek bleiben in der Anfangsformation. Weltmeister Sami Khedira fehlte wegen muskulärer Probleme im Kader.