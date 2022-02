Müller, Lewandowski und ein Eigentor: FC Bayern ringt Leipzig nach hartem Kampf nieder

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga vorgelegt: Der Rekordmeister gewann sein Heimspiel am Samstagabend gegen RB Leipzig mit 3:2 und hat damit vorübergehend seinen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Borussia Dortmund auf neun Punkte ausgebaut. Der BVB trifft am Sonntagnachmittag auf den Tabellendritten Bayer Leverkusen. Für das Team von Trainer Julian Nagelsmann erzielten Thomas Müller (12.), Robert Lewandowski (44.) sowie Josko Gvardiol (58.) per Eigentor die Treffer, André Silva (27.) und Christopher Nkunku (53.) konnten jeweils zwischenzeitlich ausgleichen.

