Mühlenfelds Torwart Tim Müller will im Spitzenspiel gegen Garbsen wieder ohne Gegentor bleiben

Es ist schon eine Weile her, dass sich der TSV Mühlenfeld und der TuS Garbsen in einem Punktspiel begegnet sind. Vor dem Topduell zwischen dem Zweiten und dem Ersten der Bezirksliga 4 am Sonntag (15 Uhr) in Hagen bietet sich deshalb eine kleine Zeitreise an. Zurück ins Jahr 2008, als beide Klubs ebenso in der Tabelle oben standen. Vizemeister TuS ging am letzten Spieltag dreimal in Führung, am Ende stand es 3:3 gegen Meister TSV, der in die Landesliga aufstieg. Die Wege trennten sich.

„Das ist Geschichte“, sagt Martin Kummer, damals schon TuS-Coach. Ihm sei in Erinnerung geblieben, dass sich sein Spieler Emre Karaman an jenem 1. Juni das Kreuzband gerissen hat. Jetzt, mehr als zwölf Jahre später, will Kummer mit seiner Mannschaft bei den bisher gleichfalls ungeschlagenen Mühlenfeldern die Tabellenführung verteidigen. „Es sind schöne Voraussetzungen für ein interessantes Spiel“, sagt er. „Gegen einen Gegner, der sich nicht hinten reinstellt und nur lange Bälle kloppt.“