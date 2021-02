Mühling und Lee lassen Kiel jubeln - Werner-Elf gewinnt Verfolgerduell in Düsseldorf

Holstein Kiel hat im Montagabendspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen wichtigen Dreier eingefahren und den Anschluss an Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV gehalten. Die Schützlinge von Trainer Ole Werner setzten sich im Verfolgerduell mit 2:0 (1:0) durch. Die Treffer für die Kieler besorgten Alexander Mühling per Strafstoß (36.) und Jae-Sung Lee kurz nach der Pause (47.). Während der KSV als Tabellendritter den zwischenzeitlich auf fünf Punkte angewachsenen Rückstand an die Spitze wieder auf zwei Zähler verkürzte, blieb die Fortuna das vierte Mal in Serie ohne Erfolg und fiel auf Rang sieben zurück. Anzeige

Dabei hatte die Partie zunächst ausgeglichen begonnen. Keine Mannschaft konnte sich in der Anfangsphase des ersten Durchgangs einen entscheidenden Vorteil erspielen, zwingende Torchancen blieben daher aus. Die nennenswertesten Gelegenheiten hatten die Hausherren aus Düsseldorf, die durch Matthias Zimmermann (26.) und einen abgeblockten Schuss von Kenan Karaman (30.) zu zwei Halbchancen kamen. Zehn Minuten vor dem Ende der ersten Spielhälfte dann der Rückschlag: Janni Serra ging bei einem Zweikampf im Strafraum gegen Kevin Danso nach einem leichten Kontakt zu Boden - Elfmeter für die Gäste. Mühling ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen und traf zur Halbzeitführung (36.).

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte - mit einem Kieler Treffer. Nach einem ansehnlichen Angriff der Kieler über Lee und Fabian Reese brachte der Südkoreaner den Ball im zweiten Versuch an Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier vorbei (47.). Ein Traumstart in Durchgang zwei. Düsseldorf investierte in der Folge mehr, konnte sich beinahe auch belohnen. Doch Karaman scheiterte nach Hereingabe des eingewechselten Dawid Kownacki aus kurzer Distanz an Kiels Schlussmann Ioannis Gelios (69.). Auf der anderen Seite verpasste Serra den Matchball, als er Kastenmeier per Kopf zu einer Glanztat zwang (73.).