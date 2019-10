Muldental-Triathlon hat neuen Veranstalter

Der Termin für den nächsten Triathlon steht bereits: Es wird der 4. bis 5. Juli 2020 sein. Die Anmeldung startet am 1. Januar. „Der Muldental-Triathlon hat sich zu einer echten Kult-Veranstaltung etabliert. Wir hoffen, dass wir ihn positiv weiterentwickeln können“, so Wahlstadt. Der Verein „Sportfreunde Neuseenland“ betreut seit 10 Jahren den Sparkassen-CrossDeLuxe, ein Matsch-Event am Markkleeberger See und die 7-Seen-Wanderung.