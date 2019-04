Muldentaler läuft Marathon auf Chinesischer Mauer

Wie andere langsam aber sicher auf die 60 zugehen? Das ist nicht die Sache von Jens Schlosser. Der Schmölener rennt, schnell und riskant – trotz fortgeschrittenen Alters. Die Genussrunde im heimischen Planitzwald ist bestenfalls die Erwärmung für die weltweit ganz heißen Eisen. Auch die fasst er an, obwohl sie – wie zuletzt – sogar so heiß sind, dass mit nackten Händen gar nichts ging.

Kein Witz: Bei der Ausgabe der Startnummern für den Marathon auf der Chinesischen Mauer wurden allen Ernstes auch Handschuhe verteilt. Die gut 42 Kilometer über 20 000 (!) mal vorhandene, mal nicht vorhandene Stufen waren mitunter nur auf allen Vieren zu bewältigen. Wen wundert’s: Der Steigungswinkel ähnelte zuweilen dem der gemeinen Klappleiter.

„Great Wall Marathon – ich komme!“

Es genügte dem Dauerläufer nicht, Marathons in Europa, Afrika, Nord- und Südamerika, Asien sowie Australien zu laufen. Also bestieg er 2009 in Feuerland ein ehemaliges sowjetisches Expeditionsschiff, ließ Kap Hoorn hinter sich und gelangte auf der Drake-Passage zur Antarktis. Auf der vorgelagerten King-George-Insel absolvierte er seine bis dahin verrücktesten gut 42 Kilometer – auf einem Gletscher, umgeben von Pinguinen, Albatrossen und wenigen Forschungsstationen. Auf dem Geröll ging es weder um Zeiten noch Platzierungen, vielmehr um die Aufnahme in den exklusiven Seven Continents Club, dem Marathonläufer angehören, die auf allen sieben Erdteilen gestartet sind.

Nun also eines der sieben Weltwunder: China. Auf der Mauer auf der Lauer. Das gigantische Bauwerk mit einer Länge von fast 9000 Kilometern soll sogar vom Weltraum aus zu sehen sein. Ursprünglich errichtet, um mongolische Nomadenstämme abzuwehren, schlängelt sich der Wall durch Ebenen, Wüsten, Steppen und über Berge. Er reicht von der Pazifikküste im Osten bis zur Seidenstraße im Westen – jener legendären Handelsroute, die über Zentralasien und den Orient nach Europa führte. Jens Schlosser ist kein Weg zu weit. Er machte das Weltwunder zu seinem ganz persönlichen Laufwunder. „Great Wall Marathon – ich komme!“

„Ich schaffte es und blieb dabei“

Der interkontinentale Läufer aus dem Planitzwald wuchs bodenständig auf. Bereits frühzeitig wuselte Klein-Jens im Wurzener Damen-Konfektionsgeschäft seines Großvaters Kurt Krauß zwischen Regalen und Puppen umher. Einen Stock darüber bewohnte das Einzelkind zusammen mit Oma, Opa und den Eltern eine ganze Etage. 1973 zog er mit Mutter Ursula, Lehrerin und später Schulamtsleiterin, sowie Vater Adolf, Betriebsdirektor von Robur Zittau, Werk Brandis (Alleinhersteller des Krause-Duos), nach Schmölen. Bei Traktor Bennewitz stand der Junge im Fußballtor, sein Trainer war kein geringerer als Empor-Wurzen-Legende Kurt Kotte. Als es aufs Großfeld ging, kam der eher kleine, schmächtige Jens mit der Hand nicht mehr bis hoch an die Latte. Das war zumindest fußballerisch das Ende. Eigentlich schade, denn wenig später schoss er doch noch ins Kraut, meldete sich mit stolzen 1,83 Metern ausgerechnet bei den Volleyballern an.

„Eine Sprunggelenkverletzung zwang mich 1999 zur Pause, prompt legte ich ein paar Kilo zu. Also begann ich zusammen mit meinem Hund zu laufen. Und, was soll ich sagen, ich leckte Blut. Im Millenniumsjahr wettete ich mit meinen Volleyballern am Biertisch. Sollte ich den Oberelbe-Marathon von Königstein nach Dresden schaffen, gibt‘s einen Kasten Bier und eine Flasche Whisky. Ich schaffte es und blieb dabei.“ Nicht zuletzt dank der rückhaltlosen Unterstützung durch seine Familie, betont der wissenschaftliche Außendienstler eines namhaften Pharmaunternehmens. 2005 lief er beim Berlin-Marathon mit drei Stunden, 35 Minuten und 19 Sekunden seine absolute Bestzeit. Weil er schon mehr als zehn Mal in der deutschen Hauptstadt dabei war, nahmen ihn die Veranstalter automatisch in den Jubilee-Club auf und überreichten ihm auf Lebenszeit die Startnummer 2901.

DRUCHKLICKEN: Der Muldentaler Jens Schlosser beim Marathon auf der Chinesischen Mauer Mit dem Zug und über 300 Sachen ging es von Peking ins 1000 Kilometer entfernte Xi'an. Erinnert ein wenig an den ICE. ©

Anzeige

LESENSWERT

Über sieben Stunden - mit Treppen

Was hat er aus den Augenwinkeln heraus nicht schon alles an sich vorbei fliegen sehen? Blechhütten und Holzverschläge in Addis Abeba, glitzernde Beton-Glas-Monster in Tokio, das Tote Meer in Jordanien, den zugefrorenen Baikalsee in Russland und – Ground Zero, der noch rauchte und stank. Es war 2001, beim New-York-Marathon. Nur die Hälfte der Läufer trat an, die Angst steckte allen noch in den Gliedern. Allgegenwärtig sind Jens Schlosser die Kirchen, Moscheen und Synagogen von Jerusalem. Aber auch die Mauern, die ihn an Berlin erinnerten.

Der Lauf auf der Chinesischen Mauer ging als sein insgesamt 116. Marathon im 41. Land in die persönliche Statistik ein. Noch nie war er so langsam: Sieben Stunden, neun Minuten und 47 Sekunden. Angesichts des Treppenlaufes eine passable Zeit. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Veranstalter das Zeitfenster neun Stunden geöffnet hielten und er auf einem guten Mittelfeldplatz kam. Immerhin 1800 Starter gingen auf drei Strecken: Möglich waren zehn Kilometer, Halbmarathon oder gut 42 Kilometer. Den Marathon liefen etwa 400 Wahnsinnige.

Jens Schlosser beim Sightseeing in Peking, der Hauptstadt der Volksrepublik China. © Privat

Kniepflege am Abend

Weil China sechs Stunden voraus ist, startete der Muldentaler 3.30 Uhr deutscher Zeit, also mitten in der Nacht. Aber auch nach Ortszeit ging es für ihn früh aus den Federn. 4 Uhr Essen, 5.30 Uhr Abfahrt, gegen 8 Uhr Ankunft an der Mauer. Die liegt etwa 120 Kilometer außerhalb von Peking. 9.30 Uhr fiel der Startschuss. Erst 18 Uhr trudelten die letzten Läufer ein. Ein wahrer Marathon! 20.30 Uhr erreichte der Bus das Hotel. Nun hieß es: Ab zum Duschen oder lieber gleich ins Bett.

Jens Schlosser weilt derzeit noch immer in China. Statt die Füße hoch zu legen, nahm er sie in die Hand und entschied sich dafür, einen touristischen Marathon anzuschließen. Platz des Himmlischen Friedens, Verbotene Stadt, Sommerpalast, Xi’an, Terrakotta-Armee, Wildgans-Pagode, Shanghai – das Besuchsprogramm ist beinahe so anspruchsvoll wie zuvor die Laufstrecke. An den Abenden muss das Knie gepflegt werden, das vor dem spektakulärsten Marathon der Welt ein wenig aufmuckte, nach Spezialbehandlung letztlich aber doch noch mitspielte. Was den unermüdlichen Sportsmann vielmehr schmerzte, waren die Nachrichten aus der fernen Heimat: „Der Brand im Reußischen Hof hat uns alle sehr geschockt. Die LVZ-Internetseite hält uns ständig auf dem Laufenden.“

ANZEIGE: 50% auf Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.