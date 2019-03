Wird Götze der neue Müller? Und das sind die Kandidaten für die Nachfolge von Hummels und Boateng

Schlägt jetzt wieder die Stunde von Mario Götze in der Nationalmannschaft? Nach dem Ende von Thomas Müller im DFB-Team könnte der Star von Borussia Dortmund sein Comeback geben. Ex-Bundestrainer Berti Vogts sagte schon vor dem Aus des Bayern-Trios Mats Hummels, Jerome Boateng und Müller , dass Götze durchaus eine Chance hätte. Vogts traut dem 2014er-WM-Held ein Comeback zu. "Ihn habe ich mir bei Borussia Dortmund zuletzt genau angeschaut – und bin sehr angetan. Es macht mir Freude, ihn im Moment spielen zu sehen, auch weil ich ihn als Fußballer mag", schrieb der Europameister-Coach von 1996 bei t-online.de.

So begründen Löw und Bierhoff das DFB-Aus für Müller, Hummels und Boateng

Viele Optionen im Mittelfeld

Doch gerade im Mittelfeld herrscht im DFB-Team ein Überangebot an Spielern. Löw kann angesichts des großen Angebots in der Offensive frei wählen. Mit Julian Brandt und Kai Havertz stehen etwa zwei Spieler für die Zehn in den Startlöchern. Auch Marco Reus gilt als Kandidat für diese Position. Alle Spieler könnten auch auf den Flügeln spielen.