Thomas Müller nach DFB-Aus: So reagieren Götze, Neureuther & Co. auf das Wut-Video des Bayern-Stars

Neben Mats Hummels und Jerome Boateng ist auch Thomas Müller dem radikalen Umbruch von Bundestrainer Joachim Löw zum Opfer gefallen. Nach seinem Rauswurf hat der Offensivmann des FC Bayern seinem Ärger via Facebook, Twitter und Instagram Luft gemacht. "Je länger ich darüber nachdenke, macht mich die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, einfach sauer. Kein Verständnis habe ich vor allem für die suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Mats, Jerome und ich sind immer noch in der Lage, auf Topniveau Fußball zu spielen." Auf seinen Online-Auftritt gab es jede Menge Reaktionen - unter anderem von (Ex-)Mannschaftskollegen, Spielerfrauen und anderen Spitzensportlern.

Handball-Legende Kretzschmar unterstützt Müller nach seinem DFB-Aus

FCB-Star Boateng äußerte sich nach dem DFB-Aus via Instagram

Boateng hat sich bereits einen Tag nach dem DFB-Aus via Instagram ausführlich geäußert. In dem Post schrieb der 30-Jährige von einem "aufrichtigen Gespräch" mit Löw. Boateng werde "nicht weiter Teil des DFB-Teams sein", so die klare Aussage. Löw habe den Rauswurf damit begründet, dass "er in Zukunft jungen Spielern die Bühne bieten möchte und besonders im Hinblick auf die anstehenden Turniere der Mannschaft ein neues Gesicht geben möchte." Über dem Post sind vier Bilder zu sehen, die Boateng beim WM-Finale 2014 zeigen.