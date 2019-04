Thomas Müller über Fortuna-Elfmeter gegen FC Bayern: "Den würde ich absichtlich daneben schieben"

Was war passiert? Düsseldorfs Benito Raman flankte den Ball in den Strafraum des FC Bayern, Thiago fuhr den Fuß aus und schoss das runde Leder an den ausgestreckten Arm von Mats Hummels. Für Schiri Zwayer reichte das nicht für einen Elfmeter aus. Die Bilder schaute er sich nicht persönlich an, sondern vertraute auf die Herren in Köln, die auf Strafstoß entschieden. Auch wenn Düsseldorfs Dodi Lukebakio nur auf 1:3 verkürzen und die Bayern sogar noch einen nachlegen konnten, wurde das Thema Handelfmeter nach dem Abpfiff heiß diskutiert.