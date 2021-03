"Müller-Fluch schlägt bei Lewandowski zu": Bayern-Fans reagieren entsetzt auf Verletzungs-Schock

Top-Torjäger Robert Lewandowski wird dem FC Bayern München mit einer Bänderdehnung im Knie rund einen Monat fehlen . Die längere Zwangspause ist nicht nur für die Ziele des Klubs vor dem Saison-Finale, sondern auch für die persönliche Rekord-Jagd des Angreifers schmerzlich. Mit 35 Bundesliga -Toren in 25 Spielen ist der 32-Jährige auf dem besten Weg, den Uralt-Rekord von Gerd Müller zu knacken und 40 Tore in einer Spielzeit zu erzielen. Und auf Europas Bühne fehlt Lewandowski nun im Kräftemessen mit Paris Saint-Germain und deren Superstars Neymar und Kylian Mbappé im Viertelfinale der Champions League .

Die Fans im Netz reagierten entsprechend geschockt auf die Verletzung des Polen, der letztmals Ende Februar 2020 mit einer Schienbeinverletzung für drei Spiele ausgefallen war. Viele User sehen die Saisonziele der Münchener – besonders in der Königsklasse – in Gefahr. "Der Ausfall von Lewandowski zu diesem Zeitpunkt kann Bayern die Saison kosten. Ich weiß nicht ob du gegen PSG die Fehlertoleranz hast um auf ihn zu verzichten", schreibt ein Nutzer auf Twitter. Dass es der Pole nun schwer haben wird, die "ewige" Bestmarke von Rekord-Torjäger Gerd Müller zu brechen, ist auch im Internet der Konsens. "Der Müller-Fluch schlägt bei Lewandowski zu", so ein User. Die Verletzung in einem Länderspiel halten einige schlicht für unnötig.