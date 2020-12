Hummels, Müller, Boateng - Oliver Bierhoff: "Alleinige Entscheidung" von Joachim Löw

Oliver Bierhoff hat erneut darauf verwiesen, dass ein mögliches Nationalmannschafts-Comeback der im März 2019 aussortierten Thomas Müller, Mats Hummels in Jerome Boateng ausschließlich im Ermessen von Bundestrainer Joachim Löw liegt. "Das ist die alleinige Entscheidung des Trainers. Er wird es irgendwann beantworten müssen", sagte der DFB-Direktor am Sonntag in der Sendung Sky90 und betonte, dass Löw seine Entscheidung mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr ausschließlich auf sportlichen Einschätzungen beruhend treffen werde.

