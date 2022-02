Boss Hainer sicher: Müller, Neuer und Lewandowski beenden Karriere beim FC Bayern 

Beim FC Bayern laufen im nächsten Jahr unter anderem die Verträge von Klub-Legende Thomas Müller, Torhüter Manuel Neuer und Weltfußballer Robert Lewandowski aus. Dass die Münchner gerne mit dem Trio verlängern möchten, ist längst kein Geheimnis mehr. Bayern-Boss Herbert Hainer gab gegenüber der Bild eine aktuelle Einschätzung ab und gab sich dabei ebenso selbstbewusst wie optimistisch. Anzeige

"Ich würde mich freuen, wenn alle drei ihre Karriere beim FC Bayern beenden würden. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es so kommen wird. Die drei Spieler wissen, was sie am FC Bayern haben und wir wissen, was wir an diesen drei Spielern haben", sagte Hainer am Sonntagmorgen bei Bild TV: "Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Robert Lewandowski hat eine unglaubliche Karriere beim FC Bayern gemacht, ist zweimal Weltfußballer geworden. Manuel Neuer ist nach wie vor der beste Torhüter der Welt."

Müller hatte zuletzt in einem Interview mit der Sport Bild erklärt, dass noch keiner der Bayern-Bosse auf ihn zugekommen sei, um die Zukunft auszuloten. Hainer betonte am Sonntagmorgen, dass die sportliche Leitung nah an den Spielern dran sei. "Wir arbeiten die Mannschaft Schritt für Schritt ab", betonte Hainer, der Gespräche in "naher Zukunft" andeutete. Insgesamt gehe man in München entspannt mit der Situation um. Die vertragliche Situation von Müller, Neuer und Lewandowski sorgt auch bei Vorstandschef Oliver Kahn nicht für "Panikattacken", wie er am Samstagnachmittag bei Sky sagte.