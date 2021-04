Bericht: München droht das EM-Aus – Stuttgart als Ersatz-Spielort?

München zittert in der offenen Zuschauer-Frage auch kurz vor Ablauf der Frist weiter um die Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Offenbar erhielt DFB-Präsident Fritz Keller zwei Schreiben, die gegen eine Zuschauer-Garantie sprechen - zum einen vom Bundesinnenministerium, zum anderen von der bayerischen Staatskanzlei ein Schreiben. Das berichten die Bild am Sonntag und Welt am Sonntag übereinstimmend. Noch hat die UEFA keine finale Zusage für die vier geplanten Partien der EM in München gegeben. Der Kontinentalverband will Geisterspiele im Sommer unbedingt vermeiden und verlangte zuletzt Garantien für die Zulassung von wenigstens einem Teil der Fans. In München wären das 14.000 Zuschauer.

Der Wunsch nach einer Fan-Rückkehr ist zwar bei allen da. Ob das Beteuern in Bayern und beim DFB, alles zu versuchen, der UEFA und ihrem Präsidenten Aleksander Ceferin reicht, ist offen - es gab positive, aber auch negative Signale. Eine konkrete Absichtserklärung aus der Politik liegt noch nicht bei der UEFA vor. "Es ist zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht möglich, eine Aussage darüber zu treffen, ob es das Infektionsgeschehen im Juni zulässt, Zuschauer ins Stadion zu lassen oder nicht", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter der Welt am Sonntag.