Nach Treffen mit Söder: UEFA-Präsident Ceferin optimistisch für EM-Spiele in München

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hält nach einem Treffen mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) EM-Spiele in München auch unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie für möglich. Es sei ein gutes Treffen gewesen, sagte der Slowene am Mittwochabend am Rande des Champions-League-Spiels FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Pay-TV-Sender Sky. "Und ich bin mir auch sicher, dass der Ministerpräsident bemüht ist, dass die EM hier stattfinden wird", sagte Ceferin.

