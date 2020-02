Mund abputzen, weitermachen: Niederlage gegen Kiel wirft die Recken nicht um

Den Recken bleibt ein Trost nach der klaren 25:32-Niederlage gegen den THW Kiel. Mit ziemlicher Sicherheit ist es der neue Meister gewesen, gegen den sie keine Chance hatten. Derart dominant, derart kompakt war bisher kein Gegner in Hannover aufgetreten. Die TSV prallte an einer schwarzen Abwehrwand ab, die obendrein Spielmacher Morten Ol­sen oft empfindlich auf die Pelle rückte.

Das Topspiel kippte zugunsten der Kieler, als Cehte früh zwei Zeitstrafen hatte und Trainer Carlos Ortega umstellen musste. „Gefühlt war das der Neckbreaker“, räumte Böhm ein, also der sportliche Ge­nick­bruch für die TSV. Das große Pro­blem: Neuzugang Ivan Martinovic fällt nach Mittelfußbruch und Operation mindestens bis zum Final-Four-Turnier in Hamburg An­fang April aus.

Hannovers sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen zum Spiel: "Wir sind gut gestartet, verlieren dann aber den Faden. Die Hypothek war einfach zu groß. Die Strafen gegen Cehte warfen den Matchplan durcheinander. Grundsätzlich waren es zu einfache Fehler, die wir uns in dieser Phase geleistet haben. Der Knackpunkt war für mich, dass wir uns den Ball zu leicht haben wegnehmen lassen, als wir nochmal auf vier Tore dran waren. Die Kieler haben das gut gemacht. Landin hat die Würfe gut gelesen. Das alles kostet Körner, wenn du dich körperlich aufreibst. Kiel war das Stück besser. In Summe ist das Ergebnis zu deutlich. Es ist kein Beinbruch, gegen Kiel zu verlieren, wenngleich ich in der vollen Arena gehofft hatte, das Spiel länger ausgeglichen gestalten zu können. Dann hätten die Zuschauer noch zum Faktor werden können. " ©

Noch keine Rückraum-Lösung

Müssen die Recken also für den rechten Rückraum nachrüsten? „Klar, wir sind in intensiven Ge­sprä­chen. Aber jemanden zu finden, der uns sofort hilft, ist sehr schwer“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen, „wir suchen breit gefächert, haben die Lösung aber noch nicht.“ Länger als bis zum Sommer will die TSV keinen Linkshänder an sich binden, eine echte Perspektive ist das für einen Neuzugang nicht. Cehte und Martinovic sind für die nächste Saison gesetzt. „Die beiden harmonieren gut“, unterstreicht Christophersen.

Der Sportchef will „in der aktuellen Situation“ mit Vernunft planen. „Wenn es nicht in unser Budget passt, dann reißen wir uns kein Bein aus.“ Es ist also unwahrscheinlich, dass sich die TSV noch verstärkt. Im Training hilft neuerdings Timo Baune aus der zweiten Mannschaft mit, der 23-jährige Student warf in der 3. Liga bisher 40 Tore. Im nächsten Topspiel beim SC Magdeburg (Donnerstag, 19 Uhr) wird Cehte es halbrechts jedoch allein richten müssen. „Wir würden Nejc am liebsten in Watte packen, aber das geht ja leider nicht“, stellt Christophersen fest.