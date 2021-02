"Nicht verrückt machen": Flick macht sich nach Musiala-Entscheidung keine Sorgen um DFB-Team

Der Hype um ihn ist riesig! Am Freitag feierte Bayer-Talent Jamal Musiala seinen 18. Geburtstag. Am Dienstag erzielte er beim 4:1-Sieg in der Champions League bei Lazio Rom als jüngster deutscher Spieler seinen ersten Treffer in der Königsklasse, am Mittwoch gab er bekannt, in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu wollen. "Jamal hat mir das schon ein bisschen früher gesagt, es ist seine Entscheidung. Ich finde es für den deutschen Fußball eine gute Entscheidung", so Bayern-Trainer Hansi Flick.

