Musiala gegen Niederlande "herausragend gut": Wie Nagelsmann den Bayern-Youngster belohnt

Mit seinem Gala-Auftritt im Testspiel gegen die Niederlande (1:1) hat sich Jamal Musiala in der deutschen Nationalmannschaft in den Fokus gespielt: "Jeder Einzelne hat gesehen, was für eine Qualität er hat", schwärmte Bundestrainer Hansi Flick nach der Partie über den 19-Jährigen. Die guten Leistungen des Youngsters registrierte auch sein Vereinstrainer Julian Nagelsmann: "Das Spiel gegen die Niederlande war herausragend gut. Das habe ich ihm heute Morgen gesagt", lobte der Bayern-Coach vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg bei Sky. Trotz des Lobes stand Musiala allerdings nicht in der Startelf.

