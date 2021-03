Musiala unterschreibt Profivertrag beim FC Bayern: So erklärt das FCB-Supertalent seine Entscheidung

Beim Klub von der Säbener Straße will Musiala die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen und sieht die Voraussetzungen dafür beim aktuellen Bundesliga -Spitzenreiter und amtierenden Triple-Gewinner nicht zuletzt wegen der hohen Qualitätsdichte im Kader gegeben. " Ich spiele mit den besten Spielern der Welt zusammen und darf jeden Tag im Training von ihnen lernen ", so das Talent, das im Star-Ensemble der Münchener schon jetzt eine Rolle spielt und trotz des großen Angebots im zentralen Mittelfeld in der laufenden Spielzeit bereits auf 17 Bundesliga-Einsätze und vier Partien in der Champions League kommt.

Ein Vertrauensvorschuss, der bei Musiala gut ankommt und seine Entscheidung zugunsten der Bayern beeinflusste. "Hansi Flick, Hasan Salihamidžić und Marco Neppe sowie der ganze Verein haben an mich geglaubt und mir sehr früh die Chance gegeben. Dieses Vertrauen möchte ich einfach mit guten Leistungen zurückzahlen", so der 18-Jährige, der erst im Alter von 16 nach achteinhalbjährigem Aufenthalt in England - unter anderem in der Jugend vom FC Southampton und dem FC Chelsea - zurück nach Deutschland kam .

In München ist er längst angekommen und will in Zukunft auf dem Platz an den Erfolgen des Klubs beteiligt sein. "Ich möchte immer besser werden und noch eine Menge Titel mit dem FC Bayern gewinnen. Mein Ziel ist es, ein wichtiger Spieler des FC Bayern zu werden“, gibt sich Musiala kämpferisch. Schon in der laufenden Spielzeit gibt es dazu gute Gelegenheiten: In der Champions League stehen die Bayern nach einem 4:1 im Hinspiel bei Lazio Rom mit einem Bein im Viertelfinale, in der Bundesliga führen die Münchener das Tableau zwei Punkte vor RB Leipzig an. Am Samstag kommt es zum deutschen Clasico gegen den BVB - möglicherweise mit Jamal Musiala in der Startelf.