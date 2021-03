Mit Musiala, Wirtz und Co.: Bundestrainer Löw verkündet DFB-Kader für Quali-Spiele

Zehn Tage nach seiner Rücktrittsankündigung für die Zeit nach der EM im Sommer hat Joachim Löw den Kader für den Länderspielauftakt der Nationalmannschaft 2021 nominiert. Nach einer Genehmigung durch das Gesundheitsamt Duisburg baut der Bundestrainer unter anderem auf seine in England aktiven Profis Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Ersatztorwart Bernd Leno. Erstmals mit dabei sind die Talente Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Jamal Musiala (FC Bayern).

Anzeige

Löw nominierte anders als beim Länderspiel-Dreierpack im Herbst des vergangenen Jahres keine 30 Spieler - groß genug ist der Kader dennoch. 26 Spieler gehören zum Aufgebot, um die Belastung für die einzelnen Akteure zu steuern. Die Spiele in der WM-Qualifikation gegen Island am 25. März, Rumänien am 28. März und Nordmazedonien am 31. März sind der Auftakt der Ausscheidung für die Winter-WM 2022 in Katar.