Musiala, Younes, Reus und Co. - Die EM-Kandidaten von Bundestrainer Joachim Löw im Check

Am Freitag feierte Musiala seinen 18. Geburtstag, in zwei Wochen wird Bundestrainer Joachim Löw sein Handy in die Hand nehmen und den Mittelfeldspieler für den anstehenden Länderspiel-Dreierpack gegen Island (25.3.), in Rumänien (28.3.) und Nordmazedonien (31.3.) nominieren und ihm dort seine ersten Einsatzminuten geben, damit er sich es nicht noch mal anders überlegen kann.