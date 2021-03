"Muskel gespürt": BVB bangt vor Topspiel gegen FC Bayern um Sancho und Guerreiro

Jadon Sancho grinste am Dienstagabend zwar über beide Ohren, humpelte aber durch den Borussia-Park von Mönchengladbach. Auch bei Raphael Guerreiro sahen die Bilder ähnlich aus. Borussia Dortmund bangt nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals gleich um zwei wichtige Spieler - vor allem vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern (18.30 Uhr/Sky). Beide zogen sich beim 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Muskelverletzungen zu.

Die Prioritäten lagen aber eindeutig auf dem Pokalspiel. So zumindest sind die Worte von Kapitän Marco Reus nach dem Spiel zu verstehen. "Sowohl Rapha als auch Jadon sind schon angeschlagen in die Partie gegangen", erklärte er. "Wir hoffen, dass es bei beiden nicht so schlimm ist."