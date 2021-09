Muskelfaserriss! Dani Olmo wird RB Leipzig mehrere Wochen fehlen

Leipzig. Hiobsbotschaft für RB Leipzig ! Der Fußball-Bundesligist muss mehrere Wochen auf Dani Olmo verzichten. Das teilte Coach Jesse Marsch am Freitag während des Pressegesprächs vor der Partie gegen Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr) mit. Demnach hat sich der 23-Jährige im Gastspiel beim 1. FC Köln einen kleineren Muskelfaserriss im vorderen Oberschenkel zugezogen. "Er hat gedacht, es sei nicht so schlimm, hat am Mittwoch die Hälfte des Trainings absolviert. Aber dann ging es doch nicht." Ein MRT habe dann die Diagnose gebracht.

Die Nachricht aus Leipzig wird auch Spaniens Trainer Luis Enrique nicht gern hören. Denn Olmo wird wohl in der ab 4. Oktober anstehenden Länderspielpause nicht zum Nationalteam reisen können, statt dessen am Cottaweg an einem Comeback arbeiten. "Wahrscheinlich bleibt er hier", so Marsch. "Wir werden in zwei drei Wochen sehen, wie es steht."