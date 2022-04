Bericht über erneuten Muskelfaserriss: FC Bayern muss wochenlang auf Corentin Tolisso verzichten

Corentin Tolisso bleibt offenbar vom Verletzungspech verfolgt. Wie die Bild berichtet, zog sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern München beim Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (4:1) erneut einen Muskelfaserriss zu. Demnach müsse der deutsche Rekordmeister drei bis vier Wochen auf den 27-Jährigen verzichten. Bei der nicht-öffentlichen Trainingseinheit am Montag habe er bereits gefehlt.

Besonders bitter für Tolisso: Erst vor der Länderspielpause hatte der Franzose gegen Union Berlin (4:0) sein Comeback gegeben, nachdem er zuvor ebenfalls aufgrund eines Muskelfaserrisses pausieren musste. Auch Wadenprobleme und das Coronavirus hatten Tolisso in der laufenden Saison mehrfach ausgebremst. Gegen Freiburg kam der Mittelfeldmann erst in der 62. Minute für Leon Goretzka ins Spiel, machte aber bereits in der 85. Minute wieder Platz für Niklas Süle.

Am Mittwoch steht für den FCB zunächst das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale beim FC Villarreal an (21 Uhr, DAZN), dann folgt in der Bundesliga am Samstag das Duell mit dem FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky). Diese beiden Partien würde der Franzose, der in der aktuellen Spielzeit auf 21 Pflichtspieleinsätze kommt, sicher verpassen.