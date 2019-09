Muskelfaserriss! Hoffenheims Rekordeinkauf Diadie Samassékou fällt aus

Von der Oberliga in die Bundesliga: Das sagt Paderborn-Profi Antwi-Adjej über seine Blitz-Karriere

Samassékou war für zwölf Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg gekommen. In der Bundesliga absolvierte der 23-Jährige bis dato nur zwei Kurzeinsätze gegen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Die TSG Hoffenheim trifft am vierten Spieltag auf den SC Freiburg. Nach dem Heimsieg gegen Werder Bremen und dem torlosen Remis in Leverkusen will Neu-Trainer Alfred Schreuder einen Dreier einfahren - ohne Samassékou.