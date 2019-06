Muskelfaserriss! Holstein Kiel muss lange auf Stefan Thesker verzichten

Ungünstiger kann der Zeitpunkt für eine Verletzung kaum kommen: Schon nach der ersten Einheit hat sich Holstein Kiels Innenverteidiger Stefan Thesker einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler, der am Freitagnachmittag die Diagnose erhielt, fällt für etwa vier bis fünf Wochen aus, wie der Verein bestätigte.

Für Thesker heißt das, dass er nicht nur den ersten Test am Sonnabend beim Eckernförder SV (15 Uhr) verpasst, sondern auch das gesamte erste Trainingslager im brandenburgischen Kremmen (23. bis 28. Juni). Auch eine Teilnahme am zweiten Vorbereitungscamp in Bad Tatzmannsdorf in Österreich (7. bis 14. Juli) ist nach derzeitigem Stand mehr als fraglich.