Muskelfaszienverletzung: Cedric Teuchert wird Hannover 96 einige Wochen fehlen

Die Schmerzen sah man ihm bei seiner Auswechslung nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung an: Mit einem dicken Verband um den linken Oberschenkel humpelte Cedric Teuchert im Spiel gegen Groningen vom Platz. Am Montag war 96-Stürmer zu einer MRT-Untersuchung. Das Ergebnis: Teuchert hat sich eine Muskelfaszienverletzung zugezogen und wird 96 in den nächsten Wochen fehlen.

Die Karriere von Cedric Teuchert in Bildern: Der 22-jährige Cedric Teuchert begann seine Fußballkarriere beim 1.FC Nürnberg und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. Dort spielte er unter anderem in der U17- und U-19-Bundesliga. ©

Passiert ist das Dilemma nach einem Sprint von Teuchert in Richtung Groninger Tor. "Es ist schon an der Mittellinie passiert, er ist dann noch weitergelaufen", sagte Trainer Mirko Slomka. Ein Tor hat Teuchert bei der Aktion nicht erzielt, brach dann aber neben dem Tor der Holländer zusammen und wurde behandelt. Kurze Zeit später humpelte er dann in die Kabine.

Damit ist klar: Teuchert wird die Partie am Freitabend in Stuttgart verpassen, auch im ersten Heimspiel gegen Regensburg am 3. August wird die Neuverpflichtung aus Schalke fehlen. Selbst das DFB-Pokalspiel am 12. August in Karlsruhe könnte noch zu frü kommen. Bitter für den Neuzugang.

