Muskelverletzung bei Emre Can – Bericht: BVB-Profi fehlt mehrere Wochen

Erst beim Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (1:2) am vergangenen Wochenende war Emre Can erstmals unter Neu-Trainer Marco Rose zu einem Kurzeinsatz gekommen. Gegen die TSG Hoffenheim (3:2) sollte er am Freitag wieder zu einer vollwertigen Option werden. Doch daraus wurde nichts. Der 27-Jährige musste wegen muskulärer Probleme kurzfristig passen, stand gar nicht erst im Kader. Während Rose Prognosen zur Ausfallzeit nach dem hart erkämpften Erfolg gegen Hoffenheim als "immer schwierig" bezeichnete, berichtet der Kicker nun, dass Can dem BVB gleich mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehe. Demnach sei die Muskelverletzung im Oberschenkel deutlich hartnäckiger als zunächst angenommen. Anzeige

Die Abwehr-Sorgen von Rose dürfte ein längerfristiger Ausfall von Can weiter nähren. Der eigentlich für das zentrale Mittelfeld vorgesehene Axel Witsel musste in Abwesenheit von Can und dem ebenfalls verletzten Mats Hummels (Patellasehnenprobleme) den Part in der Innenverteidigung ausfüllen. "Wir haben keinen anderen Innenverteidiger. Das zieht sich schon ein paar Wochen durch. Axel macht das gut, Axel ist aber kein Innenverteidiger. Alles andere müssen wir in den nächsten Tagen sehen. Fakt ist, dass wir dort seit geraumer Zeit einfach eine Baustelle haben", klagte der BVB-Trainer beim Streamingdienst DAZN.