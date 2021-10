Muskelverletzung: Eintracht Frankfurt vorerst ohne Stürmer Gonçalo Paciência

Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Stürmer Gonçalo Paciência verzichten. Der Portugiese wird wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel länger pausieren müssen. "Er wird aller Voraussicht nach bis zur Länderspielpause ausfallen", sagte SGE-Trainer Oliver Glasner am Donnerstag. Damit fehlt Paciência seinem Team im Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag gegen RB Leipzig sowie in den folgenden Partien bei Olympiakos Piräus und der SpVgg Greuther Fürth. Nach Problemen zu Beginn der Saison hatte sich der 27-Jährige zuletzt wieder an die erste Elf herangekämpft. Anzeige

Glasner erklärte zudem, dass man Kapitän Sebastian Rode aus "Belastungssteuerungsgründen" eine Pause geben werde. Der Mittelfeldspieler war nach langer Verletzung in den vergangenen beiden Pflichtspielen jeweils eingewechselt worden. Bei Defensivspieler Kristijan Jakic, der sich in der Partie am vergangenen Samstag beim VfL Bochum (0:2) eine starke Prellung im Beckenbereich zuzog, habe das Training bisher wieder "ganz gut" ausgesehen, meinte der Trainer. Ob er gegen Leipzig dabei sein kann, sei jedoch noch abzuwarten. Weiterhin nicht einsatzbereit ist Abwehrspieler Christopher Lenz. Dafür kehre Aymen Barkok in den Kader zurück.