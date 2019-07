Muslija singt, Prib spielt Klavier: 96-Profis performen "All of me" (mit Video)

In der Mannschaft von Hannover 96 schlummern einige musikalische Talente. Sturmtank Hendrik Weydandt verriet kürzlich im SPORTBUZZER-Interview, dass er sich bei seinen Eltern gerne mal ans Klavier setzt. Und auch Florent Muslija und Edgar Prib zeigten ihr musikalisches Können zum Abschluss des Trainingslagers in Stegersbach.

Die beiden Mittelfeldspieler performten den bekannten Popsong "All of me" von John Legend. Muslija als Sänger, Prib begleitete den 21-Jährigen am Piano. Ein Video von der Showeinlage postete Hannover 96 auf Twitter:

Prib nutzte Klavierspielen zur "Selbsttherapie"

Der Spaß abseits des Fußballs kam bei den Roten also definitiv nicht zu kurz im Trainingslager. Dass der Ausgleich zum Sport in der Musik durchaus förderlich sein kann, weiß Prib aus eigener Erfahrung. In der Zeit nach seinem zweiten Kreuzbandriss half ihm das Klavierspielen, um mental wieder Kraft zu sammeln.

"Es therapiert. Schöne Klänge, schöne Akkorde. Ich hätte früher damit anfangen sollen. In der Zeit danach kehren Kleinigkeiten zurück: Das Training, die Kraft, die man zuerst in den Oberkörper bekommt. Das fühlt sich gut an", verriet er damals im SPORTBUZZER-Interview.

Als erstes spielte Prib übrigens Una Mattina von Ludovicio Einaudi, bekannt aus dem Film "Ziemlich beste Freunde". In Stegersbach zeigte er, dass er noch mehr im Repertoire hat.