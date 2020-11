Muss 96-Trainer Kocak wieder umbauen? Hübers und Hult wackeln gegen Aue

Niklas Hult fehlte Hannover 96 schon bei der Auswärtspartie in Fürth, dort verletzte sich Timo Hübers am Knie und konnte bisher nicht mit der Mannschaft trainieren. Der Einsatz des Abwehr-Duos am Samstag im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue ist fraglich.