"Müssen jetzt das Positive mitnehmen": Erste Stimmen zu RB Leipzigs 2:3 in Paris

Mit einer enorm defensiven Ausrichtung wollte RB Leipzig in Paris bestehen. PSG kam damit lange nicht zurecht, die Sachsen führten sogar zwischenzeitlich. Am Ende setzte sich der Favorit jedoch 3:2 (1:1) durch. Die Sachsen bleiben weiter ohne Punkte in der Champions League. Wir haben erste Stimmen von Trainern und Spielern aus dem Prinzenpark gesammelt.