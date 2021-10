"Müssen schauen, wie gut es geht": So erklärt BVB-Trainer Rose das Haaland-Comeback

Das Warten bei Borussia Dortmund auf das Comeback von Erling Haaland hat ein Ende. Nach einer Zwangspause von drei Spielen steht der von einer Oberschenkelprellung genesene 21 Jahre alte Torjäger am Samstag im Spiel gegen Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) wieder in der Startelf des Dritten der Bundesliga. "Erling ist wichtig für uns, dementsprechend freuen wir uns, dass er dabei ist", sagte Trainer Marco Rose vor der Partie bei Sky.

Allerdings ist der Norweger noch nicht komplett fit. Rose erfüllte jedoch den Wunsch des Superstars: "Wir müssen schauen, wie gut es geht und wie lange es geht. Er wollte heute unbedingt, aber er ist natürlich noch nicht bei 100 Prozent und möglicherweise noch nicht ganz schmerzfrei.“ Mainz-Trainer Bo Svensson ist sich der Torgefahr durch Haaland bewusst: "Er ist ein Top-5-Spieler in der Welt nach meiner Meinung. Klar war er zuletzt auch verletzt und dann müssen wir gucken, in welcher Verfassung er ist", sagte der Coach. "Das ist einfach ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und das müssen wir so gut wie möglich im Griff haben."