"Müssen uns cleverer anstellen": Stimmen zu Dynamo Dresdens Niederlage beim 1. FC Heidenheim

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zur Dynamo-Niederlage in Heidenheim

Alexander Schmidt (Trainer Dynamo Dresden): "Gratulation an Heidenheim. Wir haben ein ganz ordentliches, intensives Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Heidenheim war sofort da mit dem Lattenschuss, ging in den ersten Minuten in Führung. Das war natürlich ein Nackenschlag für uns, dass wir so schnell aus dem Konzept gebracht wurden. Wir haben uns dann ganz gut reingearbeitet, hatten in der ersten Halbzeit auch zwei gute Chancen durch Kade. Für die zweite Halbzeit haben wir dann gewechselt. Vlachodimos war sofort ein belebendes Element, Hosiner vorn im Sturm auch ordentlich. Wir haben den Ausgleich erzielt. Danach hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel auf unsere Seite schlagen. Da haben wir viel versucht, waren auf Zug. Die letzten 15, 20 Minuten war dann ärgerlich, dass wir zu viele Flanken zugelassen haben. Wir wussten, dass Heidenheim eine kopfballstarke Mannschaft hat, die im Sechzehner schwierig zu verteidigen ist. Wir haben dann außen die Flanke nicht verhindern können, der zweite Ball fiel Leipertz vor die Füße. Der Zeitpunkt des Treffers ist extrem bitter, aber Heidenheim ist dafür bekannt, bis zur Nachspielzeit ein Tor machen zu können. Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, wir haben alles rausgeblasen, aber wir müssen uns in verschiedenen Situationen cleverer anstellen. Ein Unentschieden wäre unterm Strich nicht ungerecht gewesen." ©