Must-Win-Game für RB Leipzig bei Basaksehir: "Angelino darf gerne wieder treffen"

Leipzig/Istanbul. Es ist eine Hammerwoche, die da auf RB Leipzig wartet. Istanbul Basaksehir, Bayern München, Manchester United heißen die Gegner der Roten Bullen in den kommenden acht Tagen. Das Achtelfinale in der Champions League soll erreicht, der Kontakt zu Bundesliga-Primus Bayern nicht verloren werden. Es geht also um viel für die Elf von Julian Nagelsmann, sehr viel.

"Können gefährlich werden"

Vor dem Gastspiel seiner Jungs in der türkischen Hauptstadt am Mittwoch (18.55 Uhr, DAZN) war der 33-Jährige dennoch erstaunlich gelöst. "Ich bin generell ein positiv denkender Mensch", sagte er auf der obligatorischen Vorab-Pressekonferenz am Dienstag. „Schön ist es, dass wir das Weiterkommen noch in der eigenen Hand haben. Das ist immer ein gutes Gefühl.“

Pflichtaufgabe erfüllt: RB Leipzig ist mit einem 2:0-Sieg gegen Istanbul Basaksehir in die neue Champions-League-Saison gestartet.

Der Coach hat recht: Gewinnen die Roten Bullen die beiden letzten Begegnungen in der Gruppenphase der Königsklasse, sichern sie sich damit aus eigener Kraft den Einzug in die KO-Runde. Gewinnen ist also Pflicht. Die Vorbereitung sei dennoch nicht sonderlich anders verlaufen, als bei allen anderen Partien bisher. „Grundsätzlich sind wir so gestrickt, dass wir alle Spiele gewinnen möchten, egal ob es nun zu Hause oder auswärts ist, ob es ein Must-Win ist oder nicht“, so Nagelsmann.

Der RB-Trainer weiß: Die Gastgeber sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, holten auf eigenem Rasen gegen Manchester United einen umjubelten 2:1-Sieg. Istanbul habe auch im Hinspiel in der Red Bull Arena (2:0) ein gutes Spiel geliefert, erinnert sich der Bullen-Coach. „Wenn sie Platz haben, können sie gefährlich werden. Das haben wir schon gesehen.“ Dennoch seien er und die Mannschaft guter Dinge und sehen sich in der Lage, im Başakşehir Fatih Terim Stadion gegen den aktuell Siebtplatzierten der Süper Lig einen Sieg einfahren zu können.

Olmo und Angelino kennen Aufgaben

Da passt es gut, dass es in Sachen Personal keine weiteren Hiobsbotschaften gibt. Julian Nagelsmann kann auf alle seine Akteure, außer den üblichen Verdächtigen, zurückgreifen. „Alle, die zur Verfügung stehen, sind frohen Mutes in den Flieger gestiegen“, vermeldete der Coach. Dem Kader bleiben voraussichtlich bis Jahresende Lukas Klostermann, Konrad Laimer und Benjamin Henrichs fern. Die Revanche in der türkischen Metropole verpasst auch Hee-chan Hwang aufgrund seiner Corona-Infektion.

Mehr als wahrscheinlich: Nagelsmann setzt auch bei Basaksehir wieder von Beginn an auf Dani Olmo und Angelino. Beide haben bislang alle 14 Pflichtspiele von RB bestritten. Angelino entschied das Hinspiel in Leipzig mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten für die Roten Bullen. Auch wenn sich der Trainer vorab nicht zu Startelfentscheidungenäußern wollte, ließ er doch seine Pläne mit den beiden Spaniern erkennen: „Dani und Angel haben sich, wie auch einige andere, in den vergangenen Wochen aufgrund guter Leistungen und Top-Performance ins Stammpersonal gespielt.“