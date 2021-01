Musterprofi in Hannover: Horst Kinkeldey im Alter von 64 Jahren gestorben

„Vor ein paar Tagen hat er noch mit meiner Tochter telefoniert“, sagte Rita Mauritz, Ehefrau des langjährigen Havelse-Torwarts Holm Mauritz, dem SPORT BUZZER, „wir wollten bei uns gemeinsam das 96-Spiel gegen Sandhausen anschauen." Familie Mauritz war eng befreundet mit Kinkeldey. „Da war er noch gut drauf“, so Rita Mauritz. Obwohl der frühere Musterprofi dem Leben in vollen Zügen längst Tribut zollen musste. Vor Jahren überstand Kinkeldey eine große Magen-OP, 2020 erlitt er einen Schlaganfall, musste in ein Pflegeheim umziehen, „es ging schnell und rapide bergab“, sagt Ex-96-Torwart Jürgen „Maxe“ Rynio, der bis zum Schluss Kontakt hielt mit Kinkeldey.

In den 70er Jahren war er 96-Stammspieler und einer der bekanntesten hannoverschen Fußballer. Am Neujahrsmorgen ist Horst Kinkeldey nach einem Herzinfarkt in einem Pflegeheim in Barsinghausen gestorben. Kinkeldey, den alle „Hotte“ riefen, wurde nur 64 Jahre alt.

1956 in Garbsen geboren, spielte Horst Kinkeldey nur für zwei Vereine: den TSV Havelse und von 1975 bis 1982 bei Hannover 96. 162 Zweitliga-Spiele absolvierte der Jugend-Nationalspieler für die Roten, im defensiven Mittelfeld oder als Libero, sechs Tore schoss er insgesamt. „Der konnte rennen, der Hotte“, erinnert sich Sturm-Legende Dieter Schatzschneider, „ein feiner Fußballer, auf den du dich immer verlassen konntest. So einen unermüdlichen Arbeiter könnte unser jetziger Trainer Kenan Kocak auch gut gebrauchen.“

"Mit Hotte konntest du Spaß haben"

Schatzschneider, Rynio und Kinkeldey gehörten wie Peter „Feile“ Hayduk, Roland Kosien und Georg „Schorse“ Damjanoff zu einer Sechser-Clique, die sich einmal im Jahr im „Heuboden“ in Isernhagen zum Grünkohl-Essen und mehrmals im „Bavarium“ in Hannover auf ein Bier traf. „Wir haben ja alle zusammen für 96 gespielt und da immer über die guten alten Zeiten geredet“, so Schatzschneider, der sich an Kinkeldey als „blendend aussehenden Frauenschwarm“ und „stets gut gelaunten Lebemann“ erinnert: „Mit Hotte konntest du Spaß haben.“

„Ein super Typ“, sagt Rynio über den Verstorbenen, „menschlich wie auf dem Platz“. Nach seiner Profilaufbahn ging Kinkeldey zurück nach Havelse und lief bis zum Karriereende Ende der 80er Jahre 131 Mal in der Oberliga Nord für den TSV auf. Der gelernte Bankkaufmann versuchte sich in mehreren Jobs, auch als selbstständiger Versicherungsmakler, so glücklich wie auf dem Platz wurde er nie wieder. „Richtig schockiert“ von der Todesnachricht war Jürgen Rynio, auch Schatzschneider ist „total traurig. 64 Jahre, das ist viel zu früh.“ Von Ex-Ehefrau Petra war Horst Kinkeldey seit mehr als 25 Jahren getrennt, er hinterlässt einen erwachsenen Sohn. Vom Fußball nicht lassen und seine Heimat nicht verlassen, das wollte Kinkeldey Zeit seines Lebens. Gestorben ist er in Barsinghausen wenige hundert Meter von der Zentrale des Niedersächsischen Fußballverbandes entfernt.