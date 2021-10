Mutlos bei der alten Liebe: Lok Leipzig gelingt in Babelsberg nur Remis

Babelsberg. Ein Treffen mit der alten Liebe kann schmerzhaft enden. Knapp zwei Jahrzehnte in Babelsberg haben bei Almedin Civa eine tiefe emotionale Verbindung hinterlassen, dementsprechend setzte der Trainer von Lokomotive Leipzig im strömenden Regen vor der Partie am Abend auf Verdrängung. In den bevorstehenden 90 Minuten denke er nur an die drei Punkte: „Nach dem Spiel sind wir wieder Familie, wieder Freunde.“ Anzeige

Mit Mike Eglseder, Farid Aberrahmane und Bogdan Rangelov starteten drei weitere Akteure mit Babelsberger Vergangenheit im gelben Trikot. Lok verpasste es im gesamten Spiel, an die starken Leistungen der letzten Spiele anzuknüpfen und den Abstand auf Tabellenführer Berliner AK auf zwei Punkte zu verkürzen. Nachdem Rückkehrer Eglseder kurz vor der Pause auf Daniel Frahns 1:0 antwortete, hielt Jan-Ole Sievers sein Team gegen anrennende Babelsberger in Halbzeit zwei im Spiel. Kleiner Trost: Durch das 1:1 bleibt die Loksche auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen.

In der Anfangsphase brennt es nur auf den Rängen. Aus dem Leipziger Block ziehen Pyrotechnik-Rauchschwaden aufs Feld, nachdem einige Anhänger bereits vor Anpfiff gerade noch vom Platzsturm abgehalten werden konnten. Aus dem Spiel heraus tun sich beide Teams auf dem tiefen Rasen des Karl-Liebknecht-Stadions schwer. Zwar ist das Tempo hoch, zu viele Ungenauigkeiten im letzten Drittel verhindern zwingende Torchancen. Nach 22 Minuten geht der für Robert Berger ins Team gerückte Damir Mehmedov im Strafraum ungeschickt gegen Robin Müller in den Zweikampf, Schiedsrichter Max Burda bleibt nur der Pfiff. Dass Daniel Frahn als RB Leipzig Legende bereits kaum Sympathien beim Blau-Gelben Anhang besitzt, ändert sich auch im Babelsberger Fluchtlicht nicht: Per Panenka trifft der Toptorjäger der Regionalliga Nordost vom Punkt zum 1:0.

Initialzündung bleibt aus

Der besten Offensive der Liga fehlen weiter die Antworten auf die kompakte SV-Defensive. Also müssen unkonventionelle Mittel für Überraschungen sorgen. Der aufgerückte Eglseder, hauptberuflich Abräumer in der Defensivzentrale, steht nach Ablage von Jamal Ziane plötzlich frei vor Jannick Theißen und überwindet den Babelsberger Torhüter im Nachschuss zum Ausgleich (45.).

