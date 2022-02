Mutmacher vor England-Trip: DFB-Team der Frauen von Flick und Bierhoff verabschiedet

Hansi Flick und Oliver Bierhoff haben ihr Versprechen eingehalten: Vor dem Abflug der Frauen-Nationalmannschaft zum Vier-Nationen-Turnier in England haben der Bundestrainer der Männer-Mannschaft und der DFB-Direktor das Frauen-Team am Dienstag zum Mittagessen in Frankfurt eingeladen. Vor Ort im Mannschaftsquartier fand ein Austausch statt, wie der DFB berichtete. Das bevorstehende Turnier, der Arnold Clark Cup, ist für den Olympiasieger von 2016, der nach dem WM-Viertelfinal-Aus 2019 die Sommerspiele in Tokio verpasste, eine extrem wichtige Standortbestimmung: Im Juli steht die Europameisterschaft ebenfalls in England an.

Die deutschen Frauen treffen beim Arnold Clark Cup am 17. Februar in Middlesbrough auf Spanien. Weitere Gegner sind am 20. Februar in Norwich Olympiasieger Kanada und zum Abschluss am 23. Februar in Wolverhampton Gastgeber England. Auch bei der EM ist Spanien mit "Weltfußballerin" Alexia Putellas vom FC Barcelona - neben Dänemark und Finnland - Vorrundengegner. "Für mich ist Spanien gerade das kompletteste Team in der Welt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zuletzt. Meistens stünden beim Gegner neun Spielerinnen vom Champions-League-Sieger FC Barcelona und zwei von Real Madrid auf dem Platz.