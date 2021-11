MVP-Kandidat kommt aus Deutschland: Hany Mukhtar für MLS-Preis in USA nominiert

Der Berliner Hany Mukhtar ist einer von fünf Kandidaten für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison in der Major League Soccer. Das gab die US-Profifußballliga am Montag bekannt. „Nach der Saison ist das berechtigt. Aber wir haben viele gute Spieler in der Liga. Wenn ich es werde, ist es auf jeden Fall eine Ehre. Aber es ist wichtiger, wie weit wir kommen in den Playoffs“, sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur zuletzt zu einer möglichen Auszeichnung als MVP.

