"Unfaire Entscheidung": Bentaleb-Berater greift Schalke 04 nach Suspendierung an

Jetzt spricht der Berater von Nabil Bentaleb: Drei Tage nach der Suspendierung seines Klienten beim FC Schalke 04 hat sich Madjid Yebda mit deutlicher Kritik an der Sportlichen Leitung der Königsblauen zu Wort gemeldet. Der Mittelfeldspieler war am Dienstag genau wie Amine Harit vom Tabellenletzten nach dem 24. sieglosen Spiel in Serie suspendiert worden, zeitgleich verkündete der Klub die bevorstehende Vertragsauflösung von Vedad Ibisevic nach nur drei Monaten. Bentaleb sei "sehr überrascht von dieser Suspendierung, da er in keinerlei Vorfällen bei den letzten Spielen involviert war", sagte Yebda bei Sport1.

