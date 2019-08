Bericht: Nabil Bentaleb vor Transfer zu Werder Bremen - nächster Schalke-Abgang steht kurz bevor 

Der FC Schalke 04 räumt in seinem Kader weiter auf - und steht kurz davor, den nächsten Spieler abzugeben. Nachdem am Mittwoch die Abwehrspieler Hamza Mendyl und Pablo Insua verliehen wurden, steht laut Deichstube auch Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb unmittelbar vor einem Transfer. Der 24-Jährige soll demnach in Kürze zum Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen wechseln. In den vergangenen Tagen wurde bereits berichtet, dass Werder Bentalebs Berater kontaktiert haben soll.

Nur noch letzte Details seien zu klären, dann wird Bentaleb von S04 an die Weser wechseln. Bentaleb gehörte in diesem Sommer zu den Wunschspielern von Werder. Die Bremer wollen den Algerier zunächst ausleihen, auch eine Kaufoption soll beim Transfer im Spiel sein. Der Wechsel dürfte in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Der neue S04-Trainer David Wagner hat offenbar keine Verwendung mehr für den in Lille geborenen Profi.

Bentaleb leistete sich im Vorjahr auf Schalke Undiszipliniertheiten

Bentaleb war 2016 zunächst auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zu Schalke gekommen und hatte in 97 Spielen für S04 insgesamt 19 Tore geschossen. In der vergangenen Saison wurde der Mittelfeldspieler aber zum Problemprofi: wurde in der vergangenen Saison unter Interimstrainer Huub Stevens gleich zweimal suspendiert und in die U23 der Schalker verbannt.

Der Weg zurück ins Team war zunächst durch Stevens versperrt."Glauben Sie mir eines: Wir haben nicht grundlos zu dieser Maßnahme gegriffen. Ich finde es schade, dass ich das tun musste. Aber es ging nicht anders", sagte Stevens nach der letzten Suspendierung des Schalke-Profis.

Werder stockt mit dem spielstarken Mittelfeldspieler seine Optionen im Mittelfeld weiter auf, das mit Davy Klaassen, Nuri Sahin, Maximilian Eggestein und Philipp Bargfrede bereits prominent besetzt ist. S04-Sportvorstand Jochen Schneider hatte zuletzt bestätigt, dass Bentaleb sich neu orientieren werde. Bei einer Leihe würde Schalke 04 laut dem Bericht das Bentaleb-Gehalt von fünf Millionen Euro einsparen. So könnten finanzielle Mittel für weitere Sommer-Transfers frei werden.

