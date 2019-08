Leihe von Nabil Bentaleb? Werder Bremen soll Kontakt mit Beratern von Schalke-Profi haben

Kommt es zu einem Wechsel innerhalb der Bundesliga ? Werder Bremen soll großes Interesse an Schalke -Profi Nabil Bentaleb zeigen. Der 24 Jahre alte algerische Nationalspieler steht nach mehreren disziplinarischen Vergehen auf dem Abstellgleis bei S04. Die Bild berichtet, dass die Werder-Verantwortlichen bereits die Berater von Bentaleb kontaktiert haben sollen. Der Mittelfeldspieler kam 2017 für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Schalke 04. Die Bremer sollen eine Leihe Bentalebs anstreben.

Jetzt Werder-Transfer? Nabil Bentaleb bei Schalke zweimal suspendiert

Nabil Bentaleb wurde in der vergangenen Saison unter Interimstrainer Huub Stevens gleich zweimal suspendiert und in die U23 der Schalker verbannt. Auch der neue Trainer David Wagner soll nicht mehr mit der Nummer 10 von S04 planen. "Glauben Sie mir eines: Wir haben nicht grundlos zu dieser Maßnahme gegriffen. Ich finde es schade, dass ich das tun musste. Aber es ging nicht anders", sagte Stevens nach der letzten Suspendierung des Schalke-Profis. In 97 Pflichtspielen erzielte Bentaleb 19 Tore.