Nach 0:2-Rückstand: Dresdner SC dreht das Volleyball-Ostderby gegen Suhl

Dresden. Die DSC -Volleyballerinnen kämpfen sich Schritt für Schritt weiter durch ihr hammerhartes Auftaktprogramm. Mit einer unglaublichen Energieleistung, einer tollen Moral und großartigem Teamspirit hat der deutsche Meister am Sonnabend das Ostderby beim VfB Suhl nach einem 0:2-Satzrückstand noch gedreht und am Ende die thüringischen Gastgeberinnen mit 3:2 (18:25, 19:25, 25:15, 25:13, 15:7) bezwungen.

Nicht genügend Druck

„Ich bin sehr zufrieden“

„Ich bin sehr zufrieden. Es war genau die Einstellung und Motivation, die ich sehen will. Vor allem, dass man sich nicht aufgibt, sondern an sich glaubt und durchkämpft“, freute sich Trainer Alexander Waibl und schätzte ein: „Ich wusste, dass es nach der Trainingswoche und der direkten Anreise mit dem Bus anfangs schwer werden würde. Nach einigem Herumprobieren haben wir im dritten Satz dann die richtige Aufstellung gefunden. Sarah Straube hat in ihrer alten Heimat wieder einmal eine sehr gute Leistung geboten, als sie reinkam. Sie hat variabel die Bälle verteilt, hat Emotionen reingebracht und mutig agiert. Und bei Layne Van Buskirk zahlt sich die intensive Arbeit, die wir mit ihr in den letzten Wochen durchgezogen haben, aus. Sie konnte den Block stabilisieren. Insgesamt hat sich die Mannschaft dann deutlich gesteigert und stand kompakt.“ Viel Zeit haben die DSC-Damen nicht zum Durchatmen, denn schon am Mittwoch steht das Spitzenspiel gegen Vizemeister und Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart in der Margon-Arena auf dem Plan.