Nach 0:5 zwei Spitzenspiele vor der Brust: RB Leipzig hat keine Zeit zu Jammern

Manchester. Herber Rückschlag für RB Leipzig: Die 0:5-Niederlage im Champions-League-Gruppenspiel bei Manchester United bezeichnete Trainer Julian Nagelsmann als „Packung“. Problem: Die Roten Bullen haben eigentlich kaum Zeit, um ordentlich zu analysieren, was gegen bei den Red Devils schief lief und diese Fehler im Training zu korrigieren. Denn bereits am Samstag (18.30 Uhr) steht ein weiteres Spitzenspiel ins Haus, müssen die Messestädter in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und Trainer Marco Rose an.

Verteidigung zerbröckelt nach dem 0:2

Auch danach geht es munter weiter. Denn weitere vier Tage später kommt es zur Neuauflage des Halbfinals der vergangenen Königsklassen-Saison. Dann ist Paris Saint-Germain in Leipzig zu Gast. Die Franzosen haben sich im August beim Final-Turnier klar mit 3:0 gegen die Roten Bullen durchgesetzt. Für eine Revanche wird die Leistung, die die Nagelsmann-Elf bei ManU anbot, ganz sicher nicht ausreichen.

Dieses Spiel, wie auch alle weiteren, die RB Leipzig im November in der heimischen Red Bull Arena bestreiten soll, werden aufgrund der neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor leeren Rängen stattfinden. Die Fans, die unter den 999 Ticketinhabern für das CL-Match, aber auch für die nächste Bundesliga-Heimpartie gegen den SC Freiburg, sind, werden laut Verein separat über den Rückgabeprozess informiert.

Zwar war RBL in der ersten Halbzeit im Old Trafford gut im Spiel, griff an, ließ lediglich zwei Chancen zu. Aber eine davon ergriff Manchesters Youngster Mason Greenwood (19) sofort und verwandelte in der 21. Minute zur 1:0-Führung für die Engländer. Aber auch nach diesem Gegentreffer zeigten sich die Leipziger noch stabil. Den endgültigen Dämpfer versetzte ihnen das 2:0 durch Marcus Rashford in der 74. Minute.

Ab diesem Augenblick war die RB-Abwehr beinahe inexistent, vor allem die Arbeit des heiß begehrten und vorab hoch gelobten Dayot Upamecano ließ zu wünschen übrig. Folge: Beim 0:5 im "Theater of Dreams" kassierten die Roten Bullen mehr Gegentore als in allen sieben Pflichtspielen der neuen Saison zusammen. Denn da musste Keeper Peter Gulacsi insgesamt lediglich dreimal hinter sich greifen. Im Old Trafford passierte ihm das innerhalb einer Viertelstunde. „Am Ende haben wir, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr verteidigt“, analysierte auch Yussuf Poulsen die Leistung der Bullen nach dem 0:2.

Forsberg räumt offensive Mängel ein

Dessen waren sich denn auch alle bewusst, allen voran der Trainer. „Nach dem zweiten Gegentor haben wir das Verteidigen eingestellt. Das ist aber der einzige Vorwurf, den ich heute mache“, so Nagelsmann. Natürlich verstehe er die Enttäuschung seiner Spieler nach dem Rückstand. „Trotzdem ist es dann ratsam, die Defensivstruktur beizubehalten und bis zum Ende zu verteidigen.“ So ein Spiele könne man zwar mal verlieren, sagte der Trainer. Die letzten drei Tore habe man aber ohne Gegenwehr zugelassen. Die letzten 15 Minuten des Spiels seien „die schlechtesten seit Langem“ gewesen. Ein 0:2-Endstand wäre eine normale Niederlage gewesen, so der Bullen-Coach. „Ein 0:5 ist schon eine Packung.“ Aber beide Ausgänge seien kein Drama. Das sei schon einigen Mannschaften passiert.

Dass die Abwehr so in sich zusammenfalle, dürfe nicht passieren, betonte auch RB Leipzigs „alter Hase“ Emil Forsberg, obwohl es ihm sichtlich schwer fiel, unmittelbar nach Abpfiff Worte zu finden. Der Schwede räumte ein, dass es auch in der Offensive gemangelt habe. „Wir haben sie in der Box zu wenig unter Druck gesetzt. Wir hätten im letzten Drittel bessere Lösungen finden und ihrer Verteidigung mehr Probleme bereiten sollen“, sah der 29-Jährige die Leistung kritisch.